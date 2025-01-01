Росія запустила по Україні 111 дронів з чотирьох напрямків. Скільки збила ППО
У новорічну ніч Росія атакувала Україну 111 дронами з чотирьох напрямків. ППО збила більшу частину з них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"У ніч на 1 січня 2025 року противник атакував 111 ударними БПЛА типу "Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Крим", - йдеться у повідомленні.
Як відпрацювала ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Станом на 09.30 підтверджено збиття 63 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів", - зазначили військові.
ППО працювала у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях.
Крім того, через активну протидію Сил оборони 46 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені, ще два полетіли у росію та Білорусь.
Атака РФ на Київ у новорічну ніч
Російські війська влаштували атаку дронами по Україні в ніч на 1 січня. Зокрема, вже пізднім ранком вибухи лунали в Києві, а в регіоні працювала ППО.
Без наслідків дл ястолиці ця атака не минуласяя. Під час протидії ворожим дронам уламки впали у Печерському районі. Сталося загоряння нежитлової будівлі та частково були зруйновані два верхніх поверхи у житловому будинку.
Спочатку повідомлялось про одну постраждалу жінку під час атаки РФ, наразі у Києві кількість постраждалих зросла до шести людей, в їх числі вагітна жінка.
Детальніше про наслідки атаки на Київ 1 січня - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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