У Києві горів дах корпусу Нацбанку внаслідок атаки "Шахедів"

Через падіння уламків безпілотного літального апарату (БпЛА) у Києві загорівся дах одного з корпусів Національного банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національного банку України (НБУ).

Загоряння сталось у Печерському районі.

"Пожежа була швидко ліквідована за допомогою співробітників ДСНС, постраждалих немає. Пошкоджено вікна на верхніх поверхах. Всі операційні системи та сервіси Національного банку функціонують у повному обсязі, без змін", - пише НБУ.

Зазначається, що керівництво, а також персонал НБУ продовжують працювати відповідно до затверджених протоколів.

Обстріл України

У ніч на 1 січня російські терористи вдались до чергової атаки на Україну. Загалом ворог запустив 111 безпілотників типу Shahed й дрони інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Крим.

До відбиття повітряної атаки залучались:

авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи радіоелектронної боротьби;

мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 63 ударних дронів. Ще 46 БпЛА були локаційно втрачені.

Близько о 7 ранку у Києві спрацювала протиповітряна оборона (ППО). Внаслідок атаки зафіксовані руйнування у двох районах столиці.

Детальніше про наслідки атаки Росії на Київ 1 січня - читайте в матеріалі РБК-Україна.