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Зеленський відповів на заяви Трампа: за 24 хвилини поясню, чому він не правий

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В лютому цього року колишній президент США Дональд Трамп заявив, що у разі повторного обрання його президентом він "закінчить війну в Україні за одну добу", однак це не можливо.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю NBC News.

"Трамп може приїхати сюди, і я йому поясню за 24 хв, не більше, що той не закінчить війну і не принесе мир через Путіна, якщо він не готовий віддати українську землю йому", - наголосив президент.

Позиція Трампа щодо війни в Україні

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін похвалив Трампа за ідею "завершення війни за добу", а той, своєю чергою, визнав, що йому це сподобалось.

"Мені подобається, що він це сказав. Я б його посадив у кімнату. Я б запросив Зеленського в кімнату. Потім я зібрав би їх разом. І я б домовився", - сказав тоді Трамп.

Зазначимо, що колишній президент США неодноразово висловлював свою підтримку Путіну та виступав проти надання допомоги України. Наприклад, в травні цього року він не захотів визнавати Путіна воєнним злочинцем, а на додачу назвав його "розумним".

До цього він заявляв, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, щоб уникнути війни. Схожу заяву він робив і в червні цього року.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України