Зеленский ответил на заявления Трампа: за 24 минуты объясню, почему он не прав

"Трамп может приехать сюда, и я ему объясню за 24 мин, не более того, что тот не закончит войну и не принесет мир через Путина, если он не готов отдать украинскую землю ему", - подчеркнул президент.

Позиция Трампа о войне в Украине

Напомним, российский диктатор Владимир Путин похвалил Трампа за идею "завершения войны за сутки", а тот в свою очередь признал, что ему это понравилось.

"Мне нравится, что он это сказал. Я бы его посадил в комнату. Я бы пригласил Зеленского в комнату. Потом я бы собрал их вместе. И я бы договорился", - сказал тогда Трамп.

Напомним, что бывший президент США неоднократно выражал свою поддержку Путину и выступал против оказания помощи Украине. Например, в мае этого года он не захотел признавать Путина военным преступником, а вдобавок назвал его "умным".

До этого он заявлял, что позволил бы России забрать часть украинских территорий во избежание войны. Похожее заявление он делал и в июне этого года.

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