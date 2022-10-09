Зеленський відповів на заклики до переговорів про мир з РФ

Росія не хоче миру з Україною. Доказом цього є постійні обстріли українських міст, внаслідок яких гинуть цивільні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Хочу сьогодні адресувати це звернення тим, хто ведеться на російські маніпуляції про нібито переговори. Чи хоче держава-терорист миру? Очевидно, що ні. Вона це доводить щодня. Запоріжжя - одне з українських міст, проти якого Росія спрямовує свій ракетний терор. Цієї ночі в результаті російських ударів по звичайних житлових будинках у Запоріжжі загинули щонайменше 14 людей", - зазначив президент.
За його словами, коли хтось хоче переговорів, він не займається такими речами. Такі вчинки роблять лише терористи.
"Чи справді переговори допоможуть здолати терор? Терористів знешкоджують, терор - це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні - це один з найжахливіших міжнародних злочинів", - наголосив Зеленський.
Він додав, що вчинки РФ загрожують не комусь одному, а всій міжнародній спільноті. І якщо терор залишиться безкарним, якщо хтось погодиться та заплющить очі, то це буде поразкою свободи, людяності та демократії.
Нагадаємо, раніше низка політиків та впливових людей висловлювалися про необхідність мирних переговорів України з Росією.
Так, наприклад, Папа Римський Франциск звернувся до Зеленського із закликом завершити війну.
У свою чергу міністр оборони Румунії Василе Динку заявляв, що переговори між Україною та РФ є єдиним шансом завершити війну.
Також і президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в особистому діалозі з президентом РФ Володимиром Путіним попросив його "дати ще один шанс на переговори".
При цьому президент Франції Еммануель Макрон заявляв про важливість поновлення переговорів між Києвом та Москвою.
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