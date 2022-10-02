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Папа Римський закликав Путіна та Зеленського знайти вихід з війни

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Неділя 02 жовтня 2022 13:49
Папа Римський закликав Путіна та Зеленського знайти вихід з війни Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Папа Римський Франциск занепокоєний тим, що над світом нависла ядерна загроза. Закликав президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна завершити війну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Закликавши до припинення вогню "в ім'я Бога", Папа Римський Франциск звернувся до Зеленського та Путіна з проханням знайти вихід з кризи.

Як відзначає ABC News, Франциск також закликав голову Кремля покласти край "спіралі насильства і смерті".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Франциск назвав "морально прийнятними" постачання зброї Україні для захисту від російської агресії.

Також Папа Римський, під час звернення до священнослужителів, закликав не використовувати релігію для виправдання "зла війни", натякаючи на патріарха РПЦ Кирила.

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