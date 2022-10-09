"Було б більше користі". У Румунії заявили про необхідність переговорів Заходу з РФ щодо України
Переговори є єдиною можливістю досягнути миру у війні Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Румунії Васіле Динку, передає G4 Media.
"Єдиним шансом на мир можуть бути переговори з Росією. Звичайно, це складні переговори", - зазначив він.
На підтвердження своєї думки, міністр запевняє, що Росія має ресурси для продовження війни.
"В ідеалі було б досягти ситуації переговорів, навіть якщо це закінчиться замороженим конфліктом, переговори все одно принесли б більше користі, ніж те, що відбувається зараз, знищення людських життів, матеріальних цінностей", - пояснив він.
Динку додав, що "країни світу, НАТО, США" повинні вести переговори про гарантії безпеки для України і про мир із Росією, оскільки "політичний клас в Україні на даний момент не може собі дозволити допустити несправедливу втрату території".
Переговори Росії та України
4 жовтня президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з президентом РФ Путіним. Це стало відповіддю на "спробу Росії анексувати території" України.
При цьому, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, реагуючи на рішення Зеленського про відмову від переговорів, заявив, що у Кремлі збираються чекати або зміни позиції президента України Володимира Зеленського щодо переговорів з Росією або його заміни, намагаючись домовитися з уже майбутнім українським гарантом.
6 жовтня спікер Радфеда Валентина Матвієнко на Саміті голів парламентів G20, який проходив 6-7 жовтня в Джакарті (Індонезія), запропонувала альтернативу переговорам президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна після офіційної відмови від них української сторони. Зокрема Матвієнко запропонувала ініціювати перемовини на рівні парламентів.
9 жовтня директор другого департаменту країн СНД МЗС РФ Олексій Поліщук заявив, що Москва не відмовляється від переговорів на тих умовах, які Київ вже відкинув.
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