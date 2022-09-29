ua ru
Чт, 29 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ердоган попросив Путіна дати ще один шанс на переговори з Україною

Новость на русском →
Анкара, Четвер 29 вересня 2022 21:32
Ердоган попросив Путіна дати ще один шанс на переговори з Україною Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Іван Носальський

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Зокрема, вони обговорили можливість поновлення переговорів між РФ та Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.

За інформацією видання, під час обговорень Ердоган попросив Путіна надати ще один шанс мирним переговорам з Україною. При цьому турецький лідер зазначив, що його країна може відіграти допоміжну роль у відновленні діалогу між країнами.

Нагадаємо, раніше в Держдумі РФ заявляли, що після проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України "про мирні переговори не може бути й мови".

При цьому президент України Володимир Зеленський нещодавно наголошував на тому, що діалог з Росією вести поки неможливо, оскільки представники країни-агресора ставлять ультиматуми.

Більш детально про спроби Туреччини стати посередником у можливих мирних переговорах між Україною та РФ можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Турция Реджеп Тайіп Ердоган
NEWS
Ризик ядерних ударів "дуже високий": в розвідці назвали потенційні цілі Росії
Ризик ядерних ударів "дуже високий": в розвідці назвали потенційні цілі Росії
DAILY
Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана
Роман Чернишев, Віталій Носач Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана