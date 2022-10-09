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Зеленский ответил на призывы к переговорам о мире с РФ

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россия не хочет мира с Украиной. Доказательством этого являются постоянные обстрелы украинских городов, в результате которых гибнут гражданские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Хочу сегодня адресовать это обращение тем, кто ведется на российские манипуляции про якобы переговоры. Хочет ли государство-террорист мира? Очевидно, что нет. Она это доводит каждый день. Запорожье - один из украинских городов, против которого Россия направляет свой ракетный террор. Этой ночью в результате российских ударов по обычный жилых домах в Запорожье погибли как минимум 14 людей", - отметил президент.

По его словам, когда кто-то хочет переговоров, он не занимается такими вещами. Такие поступки совершают только террористы.

"Действительно ли переговоры помогут одолеть террор? Террористов обезвреживают, террор - это преступление, за которое должно быть наказание. Террор на государственном уровне - это одно из самых ужасных международных преступлений", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что поступки РФ угрожают не кому-то одному, а всему международному сообществу. И если террор останется безнаказанным, если кто-то согласится и закроет глаза, то это будет поражением свободы, человечности и демократии.

Напомним, ранее ряд политиков и влиятельных людей высказывались о необходимости мирных переговоров Украины с Россией.

Так, например, Папа Римский Франциск обратился к Зеленскому с призывом завершить войну.

В свою очередь министр обороны Румынии Василе Дынку заявлял, что переговоры между Украиной и РФ являются единственным шансом завершить войну.

Также и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в личном диалоге с президентом РФ Владимиром Путиным попросил его "дать еще один шанс переговорам".

При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о важности возобновления переговоров между Киевом и Москвой.

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