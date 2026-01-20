Зеленський відповів, від чого залежить його поїздка в Давос та зустріч з Трампом

Президент наголосив, що наразі в його планах - допомога українцям з енергетикою. Він додав, що провів відповідні консультації з енергетичним штабом.

"Також онлайн, офлайн зустрічі, оце найголовніше зараз. Безумовно я обираю Україну в даному випадку, а не економічні форуми. Але все може змінитися кожну хвилину. Тому що для мене й українців дуже важливо закінчити цю війну", - йдеться у заяві лідера країни.

Водночас він підкреслив, що і план процвітання, і гарантії безпеки є двома дуже важливими документами. За словами президента, "залишається остання миля", щоб їх завершити.

"Якщо вони будуть готові, буде в нас зустріч і буде поїздка. Якщо будуть пакети енергетичні, або навіть зустрічі і рішення по ППО, безумовно я буду їхати. Але поки що в мене є виклик в Україні", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що представники України повідомляють з Давосу, що документ щодо відновлення України вже майже готовий.

Поїздка в Давос може відбутися

Зеленський наголосив, що планує перевірити виконання завдань щодо посилення опалення і енергетики в кількох областях, тому поки перебуватиме в Києві. Водночас він не виключив поїздку в Давос для зустрічі з представниками США.

"Безумовно, завжди зустріч з Америкою повинні закінчуватись конкретикою, конкретними результатами для посилення України або про наближення до закінчення війни. І якщо документи готові, то будемо зустрічатись", - йдеться у заяві президента.