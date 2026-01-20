Зеленский ответил, от чего зависит его поездка в Давос и встреча с Трампом

Президент подчеркнул, что сейчас в его планах - помощь украинцам с энергетикой. Он добавил, что провел соответствующие консультации с энергетическим штабом.

"Также онлайн, офлайн встречи, это самое главное сейчас. Безусловно я выбираю Украину в данном случае, а не экономические форумы. Но все может измениться каждую минуту. Потому что для меня и украинцев очень важно закончить эту войну", - говорится в заявлении лидера страны.

В то же время он подчеркнул, что и план процветания, и гарантии безопасности являются двумя очень важными документами. По словам президента, "остается последняя миля", чтобы их завершить.

"Если они будут готовы, будет у нас встреча и будет поездка. Если будут пакеты энергетические, или даже встречи и решения по ПВО, безусловно я буду ехать. Но пока у меня есть вызов в Украине", - сказал Зеленский.

Он отметил, что представители Украины сообщают из Давоса, что документ по восстановлению Украины уже почти готов.

Поездка в Давос может состояться

Зеленский отметил, что планирует проверить выполнение задач по усилению отопления и энергетики в нескольких областях, поэтому пока будет находиться в Киеве. В то же время он не исключил поездку в Давос для встречи с представителями США.

"Безусловно, всегда встреча с Америкой должны заканчиваться конкретикой, конкретными результатами для усиления Украины или о приближении к окончанию войны. И если документы готовы, то будем встречаться", - говорится в заявлении президента.