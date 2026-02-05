Зеленський відповів на ультиматум РФ щодо "визнання" Донбасу

Будь-яке "визнання" тимчасово окупованих територій України російськими нічого не дасть РФ. Оскільки визнають їх не всі і найголовніше - не визнає сама Україна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час його спільної пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском в Києві.
Зеленський нагадав, що росіяни вимагають визнати Донбас "російським", але це їм нічого не дасть, навіть якщо хтось з лідерів інших країн піде на такий крок.
"По-перше, всі не будуть, як сказав мій польський колега, а по-друге, у України є президент України, який підписує документи. Слава Богу. А не інші лідери підписують за Україну відповідні важливі документи", - зазначив він.
Зеленський додав, що з огляду на це, українські території залишаються українськими. Навіть попри те, що поточний статус цих територій - тимчасово окуповані росіянами.
Нагадаємо, що зранку 5 лютого стало відомо - РФ під час переговорів в Абу-Дабі висунула нову умову для завершення війни. Тепер Кремль вимагає міжнародного визнання Донбасу "російським". При цьому раніше РФ вимагала виведення звідти українських військових та передачі регіону під повний контроль Кремля.
За словами аналітиків з Інституту вивчення війни, територіальні та політичні вимоги країни-агресорки значно ширші, ніж заяви Кремля про Донбас. Російський диктатор Володимир Путін не полишає мрій окупувати абсолютно всю Україну.
При цьому українці не підтримують ідею віддати Донбас росіянам заради миру. Тільки 40% українців згодні з необхідністю віддати його росіянам, 52% категорично проти.