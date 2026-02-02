ua en ru
Пн, 02 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Українці розділилися щодо Донбасу: 52% проти поступок, 40% - за, - КМІС

Понеділок 02 лютого 2026 17:15
UA EN RU
Українці розділилися щодо Донбасу: 52% проти поступок, 40% - за, - КМІС Фото: Українці розділилися щодо Донбасу (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Половина опитаних українців виступає проти передачі Донбасу Росії в обмін на гарантії безпеки - таких 52%. Водночас 40% готові на такий компроміс.

Як повідомляє РБК-Україна, про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

За даними опитування, 52% респондентів вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас.

Водночас 40% готові на таку поступку, хоча більшість із них визнають, що це складна умова. Ще 7% опитаних не змогли визначитися зі своєю позицією.

Серед киян 59% вважають здачу Донбасу категорично неприйнятною, готові прийняти такий варіант - 31%.

На заході України 57% проти, 38% готові погодитися. У центральних та північних регіонах 49% виступають проти і 42% готові на компроміс, на півдні - 49% проти та 44% допускають, на сході - 50% проти і 39% готові прийняти.

Українці розділилися щодо Донбасу: 52% проти поступок, 40% - за, - КМІСФото: результати опитування українців (kiis.com.ua)

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування з 23 по 29 січня 2026 року методом телефонних інтерв’ю за випадковою вибіркою мобільних номерів серед 1003 респондентів віком від 18 років.

Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, нещодавно під час спілкування з журналістами президент України Володимир Зеленський сказав, що територіальне питання, насамперед щодо Донбасу, є ключовим.

Його обговорюватимуть делегації України, Росії та США під час сьогоднішніх переговорів в Абу-Дабі.

Російський диктатор Володимир Путін вимагає, щоб українські війська залишили Донбас для укладання мирної угоди. Це одна з основних вимог Росії у контексті перемовин.

Як вказали аналітики з Інституту вивчення війни вказали, що територіальні та політичні вимоги Москви значно ширші, ніж заяви Кремля про Донбас, які публічно озвучуються для західної аудиторії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Донбас Війна в Україні Гарантії безпеки
Новини
Віткофф долучиться до переговорів України та РФ в Абу-Дабі, - Axios
Віткофф долучиться до переговорів України та РФ в Абу-Дабі, - Axios
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом