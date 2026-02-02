Українці розділилися щодо Донбасу: 52% проти поступок, 40% - за, - КМІС

Половина опитаних українців виступає проти передачі Донбасу Росії в обмін на гарантії безпеки - таких 52%. Водночас 40% готові на такий компроміс.

Як повідомляє РБК-Україна , про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

За даними опитування, 52% респондентів вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас.

Водночас 40% готові на таку поступку, хоча більшість із них визнають, що це складна умова. Ще 7% опитаних не змогли визначитися зі своєю позицією.

Серед киян 59% вважають здачу Донбасу категорично неприйнятною, готові прийняти такий варіант - 31%.

На заході України 57% проти, 38% готові погодитися. У центральних та північних регіонах 49% виступають проти і 42% готові на компроміс, на півдні - 49% проти та 44% допускають, на сході - 50% проти і 39% готові прийняти.

Фото: результати опитування українців (kiis.com.ua)

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування з 23 по 29 січня 2026 року методом телефонних інтерв’ю за випадковою вибіркою мобільних номерів серед 1003 респондентів віком від 18 років.

Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.