Зеленский ответил на ультиматум РФ относительно "признания" Донбасса

Зеленский напомнил, что россияне требуют признать Донбасс "российским", но это им ничего не даст, даже если кто-то из лидеров других стран пойдет на такой шаг.

"Во-первых, все не будут, как сказал мой польский коллега, а во-вторых, у Украины есть президент Украины, который подписывает документы. Слава Богу. А не другие лидеры подписывают за Украину соответствующие важные документы", - отметил он.

Зеленский добавил, что учитывая это, украинские территории остаются украинскими. Даже несмотря на то, что текущий статус этих территорий - временно оккупированы россиянами.