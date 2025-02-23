Зеленський заявив про готовність залишити посаду заради миру в Україні або вступу в НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність піти зі своєї посади в обмін на мир для України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час прес-конференції

Під час пресконференції у Зеленського запитали, чи готовий він залишити посаду президента. На це він відповів, що готовий залишити посаду в обмін на мир.

"Якщо мир для України, і якщо вам це дуже потрібно, щоб я залишив свій пост – я готовий. Друге питання – можу поміняти це на НАТО, якщо є такі умови, одразу, щоб довго про це не говорити", – відповів Зеленський журналісту.

За його словами, наразі він зосереджений на безпеці України сьогодні, а не через 20 років, і не збирається залишатися при владі десятиліттями.

"Я вважаю, що НАТО – найдешевший варіант, і це правда. У будь-якому випадку, незалежно від того, хто це підтримує чи ні, ця тема є на столі. І в рамках гарантій безпеки та переговорів вона також буде присутня. Я не знаю, чим закінчаться ці перемовини, але це питання точно буде обговорюватися", – сказав він.

Зеленський зауважив, що це питання обговорюватимуть із партнерами.

"Тут важливо, щоб ми всі розуміли – це не переговорний стіл, за який запрошують Україну. Це наш стіл, бо війна триває в Україні. Саме ми запрошуємо європейських лідерів, адже війна йде на нашій землі. Ми є частиною цього континенту", – наголосив він.

Позиція Трампа щодо війни в Україні

Дональд Трамп ще під час виборчої кампанії обіцяв завершити війну в Україні, а після вступу на посаду почав робити проросійські заяви, звинувачуючи українське керівництво. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів" і заявив, що той нічого не зробив для завершення війни.

21 лютого Трамп визнав провину Росії, але також поклав відповідальність на Зеленського та Байдена. Він стверджує, що Путін хоче миру, але може захопити всю Україну, а Європа, на його думку, не доклала зусиль для припинення війни.

Днями між американським лідером Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським розгорівся конфлікт. Трамп заявив, що нібито рейтинг довіри до Зеленського серед українців становить 4%.