Зеленский ответил на слова Трампа о "диктаторе без выборов"

"Я бы не назвал эти слова в свой адрес от Трампа комплиментами. Я понимаю это, но почему обижаться. Обижался бы на слово диктатор тот, кто есть диктатор. Ну, что же сделаешь, будем как-то жить с США. Диктаторами точно не будем. Просто не интересно. Я законно избранный президент, не через какую-то силу пришел к власти. Меня выбрали 73%", - сказал он.

Зеленский отметил, что после отмены военного положения в Украине будут выборы. Он подчеркнул, что не собирается быть президентом десятилетиями, но "и Путину быть у власти над территориями Украины не дадим быть".



"А слова, слова когда-то пройдут. Может когда-то и что-то хорошее обо мне скажут. Честно, важно, что обо мне думают украинцы. Я думаю, что и для Трампа важно, что думают о нем американцы. Я думаю, что именно сейчас для него это важно", - добавил президент.