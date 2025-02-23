Зеленский ответил на слова Трампа о "диктаторе без выборов"
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявление американского президента Дональда Трампа, который назвал его диктатором. Он напомнил, что был законно избран на выборах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского на пресс-конференции.
"Я бы не назвал эти слова в свой адрес от Трампа комплиментами. Я понимаю это, но почему обижаться. Обижался бы на слово диктатор тот, кто есть диктатор. Ну, что же сделаешь, будем как-то жить с США. Диктаторами точно не будем. Просто не интересно. Я законно избранный президент, не через какую-то силу пришел к власти. Меня выбрали 73%", - сказал он.
Зеленский отметил, что после отмены военного положения в Украине будут выборы. Он подчеркнул, что не собирается быть президентом десятилетиями, но "и Путину быть у власти над территориями Украины не дадим быть".
"А слова, слова когда-то пройдут. Может когда-то и что-то хорошее обо мне скажут. Честно, важно, что обо мне думают украинцы. Я думаю, что и для Трампа важно, что думают о нем американцы. Я думаю, что именно сейчас для него это важно", - добавил президент.
Спор Трампа и Зеленского
После встречи представителей США и РФ в Саудовской Аравии американский президент Дональд Трамп заявил, что якобы рейтинг доверия к президенту Украины всего 4%. Отвечая заявление Трампа, Зеленский призвал его не повторять российскую дезинформацию.
После этого внутренние опросы подтвердили, что рейтинг доверия к президенту среди украинцев составляет более 50%.
Позже Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". На сегодняшней пресс-конференции президент Украины ответил и на это заявление. Он отметил, что готов уйти с должности ради мира в Украине или вступления в НАТО.
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