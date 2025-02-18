Трамп натякнув на необхідність проведення виборів в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні давно не було виборів. За його словами, у чинного глави держави низький рейтинг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

"Зараз маємо ситуацію в Україні, коли давно не було виборів. Там воєнний стан введено. І лідер український тепер уже, як би мені не сумно це констатувати, його підтримка становить 4%", - заявив Трамп.

Рейтинг Зеленського

Зазначимо, що наразі незрозуміло, звідки Трамп узяв такі цифри рейтингу, оскільки згідно з українськими опитуваннями дані зовсім інші.

Так, згідно з опитуванням КМІС, у грудні 2024 року президенту України Володимиру Зеленському довіряли 52% українців, а не довіряли - 39%. Решта 9% відповіли, що не можуть визначитися зі своїм ставленням.

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