Зеленський відповів на пропозицію Путіна про перемир'я на Різдво

Він нагадав, що 15 листопада Україна презентувала свою формулу миру.

"Один з її пунктів передбачає виведення російських окупаційних військ з території нашої країни. Це гарантований і надійний спосіб припинити вогонь, людські втрати і взагалі війну. Станом на ранок того ж дня кількість убитих російських солдатів була 82 тисячі", - заявив Зеленський.

Він повідомив, що 12 грудня Росія отримала пропозицію розпочати виконання формули миру з виведення окупаційних військ саме на Різдво.

"Обидві наші пропозиції керівники вашої країни, мабуть, не почули... Там, де вони, мабуть, глибоко і нечутно. Станом на сьогодні ви втратили вбитими на цій війні вже майже 110 тисяч своїх солдатів", - додав глава держави.

Зеленський підкреслив, що Росія відмовилася від пропозиції української сторони щодо припинення агресії і зовсім не прагне миру.

"Зараз вони хочуть використовувати Різдво як прикриття, щоб хоч ненадовго зупинити просування наших хлопців на Донбасі та підігнати ближче до наших позицій техніку, боєприпаси та мобілізованих. Що це дасть? Тільки чергове збільшення рахунку втрат", - додав він.

Президент заявив, що для швидкого завершення війни, потрібне зовсім не "різдвяне перемир'я".

"Всі у світі знають, як Кремль використовує перепочинки на війні, щоб продовжити війну з новою силою. А щоб закінчити війну швидше, потрібно зовсім інше. Потрібно, щоб громадяни Росії знайшли в собі сміливість хоча б на 36 годин хоча б під час Різдва звільнитися від свого ганебного страху перед однією людиною у Кремлі. Ваш страх перед нею знищує вашу країну, яка теж уже глибоко... але не в бункері", - резюмував Зеленський.