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Одностороннє "припинення вогню" Росією не повинно сприйматися серйозно, - Кулеба

Новость на русском →
Київ, Четвер 05 січня 2023 21:45
Одностороннє "припинення вогню" Росією не повинно сприйматися серйозно, - Кулеба Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Запропоноване російським диктатором Володимиром Путіним "одностороннє припинення вогню" не може і не повинно сприйматися серйозно. Бо Росія ігнорує чітку формулу миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у Twitter.

"Президент України Володимир Зеленський запропонував чітку формулу миру з десяти кроків. Росія ігнорує її і натомість обстрілює Херсон напередодні Різдва, а на Новий рік завдає масованих ракетних та безпілотних ударів. Їх нинішнє "одностороннє припинення вогню" не може і не повинно сприйматися серйозно ", - Заявив він.

Нагадаємо, сьогодні глава РПЦ патріарх Кирило запропонував запровадити "різдвяне перемир'я" між Україною та Росією.

Після цього Путін наказав голові Міноборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня "по всій лінії бойового зіткнення у зоні СВО".

Пізніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що заява про нібито перемир'я з боку РФ - це виключно пропагандистський жест і нічого більше.

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