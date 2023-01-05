ua ru
Чт, 05 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Держдеп США про "різдвяне перемир'я": тимчасова пауза для повторного наступу

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 05 січня 2023 21:59
Держдеп США про "різдвяне перемир'я": тимчасова пауза для повторного наступу Фото: речник Держдепартаменту США Нед Прайс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Державний департамент США назвав оголошене російським диктатором Володимиром Путіним "різдвяне перемир'я" цинічним з огляду на атаки на Україну в день Нового року. При цьому у Вашингтоні вважають "перемир'я" - тимчасовою паузою перед повторним настанням.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Він підкреслив, що США "мало вірять" у наміри диктатора щодо перемир'я.

Прайс додав, що тимчасова пауза в бойових діях з боку Москви може бути використана для переоснащення, перегрупування та, зрештою, для повторного наступу.

Нагадаємо, Путін наказав голові Міноборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня "по всій лінії бойового зіткнення у зоні СВО".

Пізніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що заява про нібито перемир'я з боку РФ - це виключно пропагандистський жест і нічого більше.

Крім того, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що "одностороннє припинення вогню" не може і не повинно сприйматися серйозно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Перемир'я на Донбасі Війна Росії проти України
NEWS
США завтра оголосять новий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть 50 Bradley, - ЗМІ
США завтра оголосять новий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть 50 Bradley, - ЗМІ
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет