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Зеленский ответил на предложение Путина о перемирии на Рождество

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение украинских военных на Донбассе и подобраться поближе к позициям ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

Он напомнил, что 15 ноября Украина представила свою формулу мира.

"Один из ее пунктов предусматривает выведение российских оккупационных войск с территории нашей страны. Это - гарантированный и надежный способ прекратить огонь, человеческие потери и вообще войну. По состоянию на утро того же дня количество убитых российских солдат было 82 тысячи", - заявил Зеленский.

Он сообщил, что 12 декабря Россия получила предложение начать выполнение формулы мира с вывода оккупационных войск именно на Рождество.

"Оба наши предложения руководители вашей страны, видимо, не услышали... Там, где они, видимо, глубоко и неслышно. По состоянию на сегодня вы потеряли убитыми на этой войне уже почти 110 тысяч своих солдат", - добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Россия отказалась от предложения украинской стороны по прекращению агрессии и совсем не стремится к миру.

"Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Только очередное увеличение счета потерь", - добавил он.

Президент заявил, что для быстрого завершения войны, необходимо совсем не "рождественское перемирие".

"Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой. А чтобы закончить войну быстрее, нужно совсем другое. Нужно, чтобы граждане России нашли в себе смелость хотя бы на 36 часов хотя бы во время Рождества освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле. Ваш страх перед ним уничтожает вашу страну, которая тоже уже глубоко... но не в бункере", - резюмировал Зеленский.

Напомним, Путин приказал главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января "по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО".

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "одностороннее прекращение огня" не может и не должно восприниматься всерьез.

Добавим, что Госдеп США считает, что "рождественское перемирие" - временной паузой перед повторным наступлением.

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