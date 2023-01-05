Зеленский ответил на предложение Путина о перемирии на Рождество

Он напомнил, что 15 ноября Украина представила свою формулу мира.

"Один из ее пунктов предусматривает выведение российских оккупационных войск с территории нашей страны. Это - гарантированный и надежный способ прекратить огонь, человеческие потери и вообще войну. По состоянию на утро того же дня количество убитых российских солдат было 82 тысячи", - заявил Зеленский.

Он сообщил, что 12 декабря Россия получила предложение начать выполнение формулы мира с вывода оккупационных войск именно на Рождество.

"Оба наши предложения руководители вашей страны, видимо, не услышали... Там, где они, видимо, глубоко и неслышно. По состоянию на сегодня вы потеряли убитыми на этой войне уже почти 110 тысяч своих солдат", - добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Россия отказалась от предложения украинской стороны по прекращению агрессии и совсем не стремится к миру.

"Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Только очередное увеличение счета потерь", - добавил он.

Президент заявил, что для быстрого завершения войны, необходимо совсем не "рождественское перемирие".

"Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой. А чтобы закончить войну быстрее, нужно совсем другое. Нужно, чтобы граждане России нашли в себе смелость хотя бы на 36 часов хотя бы во время Рождества освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле. Ваш страх перед ним уничтожает вашу страну, которая тоже уже глубоко... но не в бункере", - резюмировал Зеленский.