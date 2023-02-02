Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про позбавлення мандатів усіх нардепів колишньої ОПЗЖ, яка набрала необхідні 25 тисяч голосів менш ніж за місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт інтернет-представництва президента України.

Глава держави зазначив, що звернувся до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення.

Президент України у відповіді на петицію також наголосив, що у законодавстві України немає інструментів, які б дозволили одномоментно та терміново позбавити депутатів своїх мандатів.

Будь-які проекти законів заздалегідь готуються апаратом Верховної Ради за поданнями комітетів, тимчасових спеціальних комісій та тимчасових слідчих комісій з урахуванням пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп) відповідно до затвердженого порядку денної сесії Верховної Ради та подаються на розгляд Погоджувальної ради.