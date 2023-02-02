Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о лишении мандатов всех нардепов бывшей ОПЗЖ, которая набрала необходимые 25 тысяч голосов менее, чем за месяц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт интернет-представительства президента Украины.
Глава государства отметил, что обратился к председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения.
Президент Украины в ответе на петицию также подчеркнул, что в законодательстве Украины нет инструментов, которые бы позволили одномоментно и срочно лишить депутатов своих мандатов.
Любые проекты законов заранее готовятся аппаратом Верховной Рады по представлениям комитетов, временных специальных комиссий и временных следственных комиссий с учетом предложений депутатских фракций (депутатских групп) в соответствии с утвержденным порядком дневной сессии Верховной Рады и представляется на рассмотрение Согласительного совета.
Ранее мы писали, что у нескольких депутатов бывшей ОПЗЖ есть российское гражданство, что является предпосылкой для лишения мандатов.
Напомним, ранее Рада лишила мандатов Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Рената Кузьмина, Тараса Козака и Вадима Рабиновича из-за наличия у них гражданств других стран. Кроме Рабиновича, у которого есть гражданство Израиля, другие упомянутые лица оказались владельцами российских паспортов.
До этого этих пророссийских политиков президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства.
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