Зеленський відповів на петицію про позбавлення мандатів усіх нардепів колишньої ОПЗЖ
Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про позбавлення мандатів усіх нардепів колишньої ОПЗЖ, яка набрала необхідні 25 тисяч голосів менш ніж за місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт інтернет-представництва президента України.
Глава держави зазначив, що звернувся до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення.
Президент України у відповіді на петицію також наголосив, що у законодавстві України немає інструментів, які б дозволили одномоментно та терміново позбавити депутатів своїх мандатів.
Будь-які проекти законів заздалегідь готуються апаратом Верховної Ради за поданнями комітетів, тимчасових спеціальних комісій та тимчасових слідчих комісій з урахуванням пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп) відповідно до затвердженого порядку денної сесії Верховної Ради та подаються на розгляд Погоджувальної ради.
Раніше ми писали, що в кількох депутатів колишньої ОПЗЖ є російське громадянство, що є передумовою позбавлення мандатів.
Нагадаємо, раніше Рада позбавила мандатів Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Рената Кузьміна, Тараса Козака та Вадима Рабіновича через наявність у них громадянств інших країн. Крім Рабіновича, який має громадянство Ізраїлю, інші згадані особи виявилися власниками російських паспортів.
До цього цих проросійських політиків президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства.
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