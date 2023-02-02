Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о лишении мандатов всех нардепов бывшей ОПЗЖ, которая набрала необходимые 25 тысяч голосов менее, чем за месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт интернет-представительства президента Украины.

Глава государства отметил, что обратился к председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения.

Президент Украины в ответе на петицию также подчеркнул, что в законодательстве Украины нет инструментов, которые бы позволили одномоментно и срочно лишить депутатов своих мандатов.

Любые проекты законов заранее готовятся аппаратом Верховной Рады по представлениям комитетов, временных специальных комиссий и временных следственных комиссий с учетом предложений депутатских фракций (депутатских групп) в соответствии с утвержденным порядком дневной сессии Верховной Рады и представляется на рассмотрение Согласительного совета.