UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Зеленський відповів Мерцу на "урізане" членство України в ЄС, - Reuters

11:51 23.05.2026 Сб
2 хв
Що написав український лідер у листі до керівництва ЄС?
aimg Марія Науменко
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію Німеччини щодо надання Україні статусу "асоційованого" члена Європейського Союзу без права голосу.

У листі до керівництва ЄС Зеленський назвав "несправедливою" ідею участі України в Євросоюзі без права голосу. Таким чином президент відповів на пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо можливого проміжного формату інтеграції України до ЄС.

"Було б несправедливо, якби Україна була присутня в Європейському Союзі, але залишалася без права голосу", - наголосив український лідер.

Лист був адресований голові Європейської ради Антоніу Кошті, президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та президенту Кіпру Нікосу Христодулідісу, який нині головує в Раді ЄС.

Зеленський також зазначив, що після зміни влади в Угорщині з’явилося більше можливостей для просування переговорів про вступ України до ЄС.

"Настав час рухатися вперед у питанні членства України повноцінним і змістовним чином", - підкреслив президент.

Глава держави подякував європейським партнерам за підтримку під час війни та наголосив, що Україна фактично захищає всю Європу від російської агресії.

"Ми захищаємо Європу - повністю, а не частково, і не напівзаходами, - наголосив Зеленський. - Україна заслуговує на справедливе ставлення та рівні права в Європі".

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував надати Україні статус "асоційованого члена" ЄС як проміжний варіант між статусом кандидата та повноцінним вступом до блоку. Ідея передбачає участь українських представників у самітах і зустрічах Євросоюзу без права голосу.

У Єврокомісії заявили, що вітають дискусію щодо майбутнього членства України, однак наголосили: будь-які нові формати розширення мають базуватися на принципі заслуг країн-кандидатів та не підміняти повноцінний процес вступу до ЄС.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийУкраїнаЄвросоюзВступ в ЄС