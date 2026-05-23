Зеленский ответил Мерцу на "урезанное" членство Украины в ЕС, - Reuters

В письме к руководству ЕС Зеленский назвал "несправедливой" идею участия Украины в Евросоюзе без права голоса. Таким образом президент ответил на предложение канцлера Германии Фридриха Мерца относительно возможного промежуточного формата интеграции Украины в ЕС.

"Было бы несправедливо, если бы Украина присутствовала в Европейском Союзе, но оставалась без права голоса", - подчеркнул украинский лидер.

Письмо было адресовано председателю Европейского совета Антониу Коште, президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Кипра Никосу Христодулидису, который сейчас председательствует в Совете ЕС.

Зеленский также отметил, что после смены власти в Венгрии появилось больше возможностей для продвижения переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Пришло время двигаться вперед в вопросе членства Украины полноценным и содержательным образом", - подчеркнул президент.

Глава государства поблагодарил европейских партнеров за поддержку во время войны и подчеркнул, что Украина фактически защищает всю Европу от российской агрессии.

"Мы защищаем Европу - полностью, а не частично, и не полумерами, - подчеркнул Зеленский. - Украина заслуживает справедливого отношения и равных прав в Европе".