Зеленський відповів Фіцо на пропозицію про зустріч

Зазначимо, сьогодні Фіцо записав звернення у своєму Facebook і запросив Зеленського на зустріч поблизу державного кордону на словацькій території.

"Ок. Приїжджай до Києва в п'ятницю", - відповів президент.

Що запропонував Фіцо

Словацький прем'єр заявив, що хотів би обговорити зупинку транзиту російського газу. А також зазначив, що має "іншу думку" щодо того, як може завершитися російсько-українська війна.

"У всіх своїх закордонних поїздках я наголошую на необхідності негайного припинення бойових дій, підтримую існуючі мирні плани і пропоную, щоб мирні переговори на будь-якому рівні проходили і в Словаччині", - зазначив Фіцо.

Він також заявив, що хотів би продовжити діалог із прем'єром України Денисом Шмигалем і запросив Зеленського на зустріч на словацькій території біля державного кордону. За його словами, для цього українська сторона могла б скористатися потягом Київ-Кошице.