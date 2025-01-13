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Зеленский ответил Фицо на предложение о встрече

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение словацкого премьера Роберта Фицо о встрече. Он согласен встретиться, но только в Киеве и на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в социальной сети X.

Отметим, сегодня Фицо записал обращение в своем Facebook и пригласил Зеленского на встречу вблизи государственной границы на словацкой территории.

"Ок. Приезжай в Киев в пятницу", - ответил президент.

Что предложил Фицо

Словацкий премьер заявил, что хотел бы обсудить остановку транзита российского газа. А также отметил, что у него "иное мнение" насчет того, как может завершиться российско-украинская война.

"Во всех своих зарубежных поездках я подчеркиваю необходимость немедленного прекращения боевых действий, поддерживаю существующие мирные планы и предлагаю, чтобы мирные переговоры на любом уровне проходили и в Словакии", - отметил Фицо.

Он также заявил, что хотел бы продолжить диалог с премьером Украины Денисом Шмыгалем, и пригласил Зеленского на встречу на словацкой территории возле государственной границы. По его словам, для этого украинская сторона могла бы воспользоваться поездом Киев-Кошице.

Напомним, в последние дни между лидерами Украины и Словакии продолжается словесная перепалка. В частности, Фицо пригрозил жесткими мерами, если не восстановится транзит российского газа по украинской территории.

В ответ президент Зеленский заявил, что Фицо просчитался в своей внешней и энергетической политике. А также назвал ошибкой его надежды на долгосрочное сотрудничество с Москвой. Он напомнил, что предлагал Словакии помощь для адаптации к отсутствию транзита газа из России, но премьер "напыщенно отказался".

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Владимир ЗеленскийРоберт Фицо