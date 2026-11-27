Корупційні скандали в Україні не означають програшу в боротьбі з корупцією, а антикорупційні органи незалежні від Офісу президента.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського BBC.
Журналіст BBC нагадав про мільярди євро фінансування для України і гучні корупційні розслідування. На його думку, Зеленський фактично веде дві війни - з Росією і з корупцією.
"Звісно, ні. Ми боремося з корупцією, і саме тому ви про це знаєте, бо ми не намагаємося закривати очі на такі виклики", - відповів президент на питання, чи програє він цю боротьбу.
Зеленський наголосив, що в Україні створили потужну антикорупційну інфраструктуру і ухвалили низку реформ. За його словами, під час війни виникає багато викликів, зокрема й корупційні справи, але боротьбу з ними не можна зупиняти.
Журналіст також згадав інтерв'ю керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За даними BBC, той заявив, що САП зазнає реального тиску з боку спецслужб, і Офіс президента міг би його зупинити.
Зеленський відповів, що антикорупційні органи незалежні і втручатися в їхню роботу не можна. Водночас він визнав, що є питання до окремих представників спецслужб, а частину людей уже звільнили.
"Вони знають, що я дуже їх підтримую, намагаюся підтримувати. Але не настільки, щоб порушувати закон, адже вони є незалежними інституціями", - сказав президент.
Він закликав не узагальнювати і не перекладати провину окремих людей на всю СБУ, де працюють 30 тисяч людей. За його словами, сотні співробітників служби загинули під час війни, а саме СБУ атакувала Кримський міст і російські кораблі.
"Якщо людина вчинила неправильно, її звільняють або вона постає перед судом. І ми не заплющуємо очі на такі речі", - додав Зеленський.
Наприкінці журналіст поставив запитання про справу "Династія". За його словами, колеги просили запитати, чи знає Зеленський, хто такий "Вова", згаданий на плівках.
"Ви можете запитати антикорупційні інституції. Вони публічно сказали, що не мають до мене запитань. Думаю, це і є відповідь",
Нагадаємо, у травні НАБУ і САП оголосили підозри у справі "Династія" колишньому керівнику ОП Андрію Єрмаку, ексвіцепрем'єру Олексію Чернишову та бізнесмену Тімуру Міндічу. Тоді керівник САП Олександр Клименко заявив, що Зеленський не фігурує в розслідуванні.
У вересні генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, і того ж дня виїхав з України. Наступного дня Рада звільнила його з посади.
Минулого тижня генерал СБУ Сергій Дука, фігурант справи "Карфаген", виступив на засіданні ТСК. Він розповів про розслідування щодо керівництва НАБУ і САП та можливе політичне втручання у справи.
Згодом Клименко заявив, що розслідування проти керівників НАБУ та САП ніколи не зупинялися. За його словами, ще в липні 2025 року співробітники СБУ говорили Кривоносу про дві готові підозри.