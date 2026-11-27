Журналіст BBC нагадав про мільярди євро фінансування для України і гучні корупційні розслідування. На його думку, Зеленський фактично веде дві війни - з Росією і з корупцією.

"Звісно, ні. Ми боремося з корупцією, і саме тому ви про це знаєте, бо ми не намагаємося закривати очі на такі виклики", - відповів президент на питання, чи програє він цю боротьбу.

Зеленський наголосив, що в Україні створили потужну антикорупційну інфраструктуру і ухвалили низку реформ. За його словами, під час війни виникає багато викликів, зокрема й корупційні справи, але боротьбу з ними не можна зупиняти.

Журналіст також згадав інтерв'ю керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За даними BBC, той заявив, що САП зазнає реального тиску з боку спецслужб, і Офіс президента міг би його зупинити.

Зеленський відповів, що антикорупційні органи незалежні і втручатися в їхню роботу не можна. Водночас він визнав, що є питання до окремих представників спецслужб, а частину людей уже звільнили.

"Вони знають, що я дуже їх підтримую, намагаюся підтримувати. Але не настільки, щоб порушувати закон, адже вони є незалежними інституціями", - сказав президент.

Він закликав не узагальнювати і не перекладати провину окремих людей на всю СБУ, де працюють 30 тисяч людей. За його словами, сотні співробітників служби загинули під час війни, а саме СБУ атакувала Кримський міст і російські кораблі.

"Якщо людина вчинила неправильно, її звільняють або вона постає перед судом. І ми не заплющуємо очі на такі речі", - додав Зеленський.

Наприкінці журналіст поставив запитання про справу "Династія". За його словами, колеги просили запитати, чи знає Зеленський, хто такий "Вова", згаданий на плівках.