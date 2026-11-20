З липня 2025 року очільники антикорупційних органів України постійно фіксували спостереження за собою. Щодо них велося розслідування департаментом СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка журналістам, передає "Укрінформ".

Розслідування щодо НАБУ і САП

Клименко заявив, що слідчі дії щодо нього і директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса не зупинялися.

"Розслідування проти мене, директора НАБУ та співробітників антикорупційних органів ніколи не зупинялись", - сказав він.

Клименко розповів, що при ньому 21 липня 2025 року співробітники Служби безпеки України телефонували Семену Кривоносу і говорили про вже готові дві підозри.

За його словами, після подій липня 2025 року, коли Рада ухвалила закон про обмеження повноважень НАБУ і САП, він і Кривонос постійно:

фіксували спостереження за собою,

намагання встановити прослушки співробітникам, які розслідували факти корупції у правоохоронних органах.

"Ми не проти, якщо співробітники інших правоохоронних органів розслідуватимуть реальні факти злочинів, але цього немає. Ці всі дії були не для розслідування конкретного факту злочину, а для того, щоби потім використати на свою користь", - каже він.

На його думку, це робив один департамент СБУ, де працює більше людей, ніж співробітників НАБУ і САП разом узятих.

Свідчення Кривоноса

У свою чергу Кривонос, який теж був присутній на зустрічі з журналістами, розповів, що у липні 2025 року представники одного з департаментів СБУ "погрожували детективам".

Співробітники НАБУ розслідували справи відносно працівників СБУ Артема Шила та Іллі Вітюка щодо підозри у незаконному збагаченні.