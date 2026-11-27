Журналист BBC напомнил о миллиардах евро финансирования для Украины и громких коррупционных расследованиях. По его мнению, Зеленский фактически ведет две войны - с Россией и с коррупцией.

"Конечно нет. Мы боремся с коррупцией, и именно поэтому вы об этом знаете, потому что мы не пытаемся закрывать глаза на такие вызовы", - ответил президент на вопрос, проиграет ли он эту борьбу.

Зеленский подчеркнул, что в Украине создали мощную антикоррупционную инфраструктуру и приняли ряд реформ. По его словам, во время войны возникает много вызовов, в том числе коррупционные дела, но борьбу с ними нельзя останавливать.

Журналист также упомянул интервью руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По данным BBC, тот заявил, что САП испытывает реальное давление со стороны спецслужб, и Офис президента мог бы его остановить.

Зеленский ответил, что антикоррупционные органы независимы и вмешиваться в их работу нельзя. В то же время он признал, что есть вопросы к отдельным представителям спецслужб, а часть людей уже уволили.

"Они знают, что я очень их поддерживаю, стараюсь поддерживать. Но не настолько, чтобы нарушать закон, ведь они независимые институты", - сказал президент.

Он призвал не обобщать и не перекладывать вину отдельных людей на всю СБУ, где трудятся 30 тысяч человек. По его словам, сотни сотрудников службы погибли во время войны, а именно СБУ атаковала Крымский мост и российские корабли.

"Если человек поступил неправильно, его увольняют или он предстает перед судом. И мы не закрываем глаза на такие вещи", - добавил Зеленский.

В конце журналист задал вопрос о деле "Династия". По его словам, коллеги просили спросить, знает ли Зеленский, кто такой "Вова", упомянутый на пленках.