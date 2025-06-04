Зеленський відповів, чи готовий зустрітися з Путіним без припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним без припинення вогню. Однак краще було б, якби воно передувало переговорам на вищому рівні.

Відповідаючи на питання, чи може відбутися зустріч лідерів України та РФ без припинення вогню, Зеленський сказав: "Може бути, так".

За його словами, це не таємниця для президента США Дональда Трампа, що припинення вогню - це кінець війни. Але це буде великий поступ до кінця війни з Росією.

"Але навіть якщо не буде припинення вогню, якщо буде питання, чи ми готові до зустрічі на рівні керівників держав без припинення вогню… тобто перед припиненням вогню... Якщо я скажу "ні", росіяни відразу скажуть, що я не хочу грати в їхні ігри. Ми кажемо, що ми готові на рівні керівників держави. Але моя особиста думка, що було б ліпше, якби припинення вогню передувала цьому. Це явний рух у бік миру і підстава для зустрічі", - зазначив президент.