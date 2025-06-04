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Зеленський відповів, чи готовий зустрітися з Путіним без припинення вогню

Середа 04 червня 2025 17:23
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Зеленський відповів, чи готовий зустрітися з Путіним без припинення вогню Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним без припинення вогню. Однак краще було б, якби воно передувало переговорам на вищому рівні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський заявив під час брифінгу.

Відповідаючи на питання, чи може відбутися зустріч лідерів України та РФ без припинення вогню, Зеленський сказав: "Може бути, так".

За його словами, це не таємниця для президента США Дональда Трампа, що припинення вогню - це кінець війни. Але це буде великий поступ до кінця війни з Росією.

"Але навіть якщо не буде припинення вогню, якщо буде питання, чи ми готові до зустрічі на рівні керівників держав без припинення вогню… тобто перед припиненням вогню... Якщо я скажу "ні", росіяни відразу скажуть, що я не хочу грати в їхні ігри. Ми кажемо, що ми готові на рівні керівників держави. Але моя особиста думка, що було б ліпше, якби припинення вогню передувала цьому. Це явний рух у бік миру і підстава для зустрічі", - зазначив президент.

Зустріч Зеленського та Путіна

Нагадаємо, у травні президент України Володимир Зеленський уже пропонував російському диктатору Володимиру Путіну провести зустріч у Стамбулі, але той проігнорував таку ідею. Путін відправив до Стамбула делегацію, яку очолив його помічник Володимир Мединський.

2 червня відбувся другий раунд переговорів України та РФ у Стамбулі. Як розповів міністр оборони України Рустем Умєров, сторони, зокрема, обговорили зустріч на рівні лідерів. Україна запропонувала російській стороні провести зустріч Зеленського та Путіна до кінця цього місяця - з 20 по 30 червня.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після переговорів російської та української делегації у Стамбулі заявив, що хоче організувати зустріч лідерів України, Росії та США.

Раніше Зеленський вже обговорював з Ердоганом можливість чотиристоронньої зустрічі щодо мирної угоди за участю лідерів України, Росії, Туреччини та США.

Сьогодні Зеленський заявив, що готовий до перемовин з Путіним найближчими днями. Однак для цього варто припинити вогонь.

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