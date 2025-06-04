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Зеленский ответил, готов ли встретиться с Путиным без прекращения огня

Среда 04 июня 2025 17:23
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Зеленский ответил, готов ли встретиться с Путиным без прекращения огня Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным без прекращения огня. Однако лучше было бы, если бы оно предшествовало переговорам на высшем уровне.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил во время брифинга.

Отвечая на вопрос, может ли состояться встреча лидеров Украины и РФ без прекращения огня, Зеленский сказал: "Может быть, да".

По его словам, это не секрет для президента США Дональда Трампа, что прекращение огня - это конец войны. Но это будет большой прогресс к концу войны с Россией.

"Но даже если не будет прекращения огня, если будет вопрос, готовы ли мы к встрече на уровне руководителей государств без прекращения огня... то есть перед прекращением огня... Если я скажу "нет", россияне сразу скажут, что я не хочу играть в их игры. Мы говорим, что мы готовы на уровне руководителей государства. Но мое личное мнение, что было бы лучше, если бы прекращение огня предшествовало этому. Это явное движение в сторону мира и основание для встречи", - отметил президент.

Встреча Зеленского и Путина и Путина

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский уже предлагал российскому диктатору Владимиру Путину провести встречу в Стамбуле, но тот проигнорировал такую идею. Путин отправил в Стамбул делегацию, которую возглавил его помощник Владимир Мединский.

2 июня состоялся второй раунд переговоров Украины и РФ в Стамбуле. Как рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, стороны, в частности, обсудили встречу на уровне лидеров. Украина предложила российской стороне провести встречу Зеленского и Путина до конца этого месяца - с 20 по 30 июня.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров российской и украинской делегации в Стамбуле заявил, что хочет организовать встречу лидеров Украины, России и США.

Ранее Зеленский уже обсуждал с Эрдоганом возможность четырехсторонней встречи по мирному соглашению с участием лидеров Украины, России, Турции и США.

Сегодня Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным в ближайшие дни. Однако для этого следует прекратить огонь.

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