Зеленский ответил, готов ли встретиться с Путиным без прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным без прекращения огня. Однако лучше было бы, если бы оно предшествовало переговорам на высшем уровне.

Отвечая на вопрос, может ли состояться встреча лидеров Украины и РФ без прекращения огня, Зеленский сказал: "Может быть, да".

По его словам, это не секрет для президента США Дональда Трампа, что прекращение огня - это конец войны. Но это будет большой прогресс к концу войны с Россией.

"Но даже если не будет прекращения огня, если будет вопрос, готовы ли мы к встрече на уровне руководителей государств без прекращения огня... то есть перед прекращением огня... Если я скажу "нет", россияне сразу скажут, что я не хочу играть в их игры. Мы говорим, что мы готовы на уровне руководителей государства. Но мое личное мнение, что было бы лучше, если бы прекращение огня предшествовало этому. Это явное движение в сторону мира и основание для встречи", - отметил президент.