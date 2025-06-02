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Ердоган хоче організувати зустріч Зеленського, Путіна і Трампа у Туреччині

Понеділок 02 червня 2025 18:45
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Ердоган хоче організувати зустріч Зеленського, Путіна і Трампа у Туреччині Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після переговорів російської та української делегації у Стамбулі заявив, що хоче організувати зустріч лідерів України, Росії та США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

"Сьогодні, як ви знаєте, відбулася зустріч делегацій України та Росії у Стамбулі під головуванням пана Хакана. Це була дійсно дуже чудова зустріч", - сказав Ердоган.

За його словами, Туреччина стала поворотним моментом у мирних переговорах України та Росії.

"Моє найбільше бажання для обох сторін - так само зібрати і пана Володимира Путіна, і пана Зеленського в Стамбулі або Анкарі, а також пана Трампа. І якщо вони погодяться, я хотів би зустрітися з ними на цій зустрічі й таким чином перетворити Стамбул на центр миру. Ми будемо робити кроки для цього після цієї останньої зустрічі", - зазначив турецький президент.

Зустріч Зеленського та Путіна

Нагадаємо, у травні президент України Володимир Зеленський уже пропонував російському диктатору Володимиру Путіну провести зустріч у Стамбулі, але той проігнорував таку ідею. Путін відправив до Стамбула делегацію, яку очолив його помічник Володимир Мединський.

Сьогодні, 2 червня, відбувся другий раунд переговорів України та РФ у Стамбулі. Як розповів міністр оборони України Рустем Умєров, сторони, зокрема, обговорили зустріч на рівні лідерів. Україна запропонувала російській стороні провести зустріч Зеленського та Путіна до кінця цього місяця - з 20 по 30 червня.

Раніше Зеленський вже обговорював з Ердоганом можливість чотиристоронньої зустрічі щодо мирної угоди за участю лідерів України, Росії, Туреччини та США.

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