Ердоган хоче організувати зустріч Зеленського, Путіна і Трампа у Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після переговорів російської та української делегації у Стамбулі заявив, що хоче організувати зустріч лідерів України, Росії та США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet .

"Сьогодні, як ви знаєте, відбулася зустріч делегацій України та Росії у Стамбулі під головуванням пана Хакана. Це була дійсно дуже чудова зустріч", - сказав Ердоган.

За його словами, Туреччина стала поворотним моментом у мирних переговорах України та Росії.

"Моє найбільше бажання для обох сторін - так само зібрати і пана Володимира Путіна, і пана Зеленського в Стамбулі або Анкарі, а також пана Трампа. І якщо вони погодяться, я хотів би зустрітися з ними на цій зустрічі й таким чином перетворити Стамбул на центр миру. Ми будемо робити кроки для цього після цієї останньої зустрічі", - зазначив турецький президент.