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"Будь-де і будь-коли": Зеленський запропонував Путіну зустрітись за однієї умови

Україна, Середа 04 червня 2025 16:44
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"Будь-де і будь-коли": Зеленський запропонував Путіну зустрітись за однієї умови Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Офіційний Київ готовий до перемовин з Москвою найближчими днями. Однак для цього варто припинити вогонь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Президент України наголосив, що українська сторона готова до обмінів полоненими, оскільки вважає беззмістовним продовження дипломатичних зустрічей у Стамбулі, які не приносять результатів. Він зауважив, що і Росія, зі свого боку, також демонструє готовність до обмінів, оскільки зацікавлена в них.

Водночас, на думку президента, у РФ не налаштовані на припинення вогню.

"Росіяни не готові на припинення вогню, вони вважають, що це питання лідерів. Моя пропозиція - ми пропонуємо і думаю нас партнери можуть підтримати… ми пропонуємо припинення вогню до зустрічі лідерів. Моя така думка особиста", - повідомив Зеленський.

Він пояснив, що Україна погодиться на зустріч в удь-якому місті, яке б обрали росіяни. Незалежно буде то Стамбул, Ватикан чи Швейцарія.

"Чому припинення вогню до зустрічі лідерів. Тому що ми зустрінемося, якщо немає жодного порозуміння, бажання деескалації, то припинення вогню закінчиться в той же день з боку росіян односторонньо. Якщо ми побачимо, що можемо продовжувати діалог і готові до відповідних кроків деескалації, то ми продовжимо режим припинення вогню з американським моніторингом і посередництвом", - пояснив президент.

Зеленський також зазначив, що зустріч може відбутись в будь-який день починаючи з завтрашнього.

"Моя така особиста пропозиція, всі сторони від цього виграють. Якщо (американський президент Дональд. - ред.) Трамп підтримає, ми будем о вдячні. президент (Туреччини Реджеп, - ред.) Ердоган, впевнений буде підтримувати. Ми готові до такої зустрічі в будь-який день", - повторив він.

Можливо зустріч лідерів

Нагадаємо, що 3 червня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін зацікавлений у майбутній тристоронній зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

Однак, як зазначив прессекретар, Путін хоче провести таку зустріч лише після опрацювання та погодження всіх технічних деталей у рамках майбутнього припинення вогню або довгострокової мирної угоди.

Зауважимо також, що 2 червня у Стамбулі пройшов другий раунд переговорів між російською та українською делегаціями.

Як відомо, сторони зокрема обговорили можливість переговорів на рівні президентів України та Росії з залученням окремих лідерів країн Заходу.

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