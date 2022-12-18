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Зеленський про відмову ФІФА транслювати його звернення: світ все одно почув наш заклик

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Київ, Неділя 18 грудня 2022 23:06
Зеленський про відмову ФІФА транслювати його звернення: світ все одно почув наш заклик Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Навіть незважаючи на відмову ФІФА транслювати звернення президента України Володимира Зеленського перед фіналом Чемпіонату світу-2022, світ все одно почув промову завдяки спортсменам та ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави.

Він підкреслив, що сенс футболу в тому, що кожен має шанс на перемогу і кожен може показати свою силу на полі для гри, а не на полі для битви.

"Коли людей об'єднує футбол, людей об'єднує мир. Тому для сьогоднішнього дня я підготував спеціальне звернення від України до всього світу. До всіх, хто цінує мир і життя. Хоча ФІФА заблокувала це звернення для показу на стадіоні перед фінальною грою у Катарі, але світ все одно почув наш заклик", - наголосив глава держави.

Зеленський додав, що його звернення поширили українські футболісти, серед яких Ярмоленко та вся збірна України, а також Шовковський, Модріч, Срна, Гвардіола, Рац та багато інших.

"Я дякую всім! Країни-партнери підтримали. Тисячі світових ЗМІ розповсюдили. Ми готуємо вже цієї зими спеціальний саміт. Саміт заради миру. Для нашої країни і для будь-якого іншого народу, який може зазнати такої ж агресії, такого ж терору, який Росія принесла на нашу землю", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ФІФА відмовилася транслювати звернення Зеленського "із закликом до миру" на фіналі Чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Пізніше глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що небажання ФІФА транслювати виступ президента України продемонструвало всьому світу боягузтво керівництва організації.

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