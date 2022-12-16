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FIFA відмовилася транслювати звернення Зеленського на фіналі ЧС-2022, але переговори продовжуються, - CNN

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П'ятниця 16 грудня 2022 14:33
FIFA відмовилася транслювати звернення Зеленського на фіналі ЧС-2022, але переговори продовжуються, - CNN Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент України Володимир Зеленський хоче звернутися до світу на фіналі Чемпіонату світу з футболу 2022 року. Однак у FIFA, схоже, проти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Видання з посиланням на джерело пише, що Офіс президента України запропонував вивести звернення Зеленського на стадіоні в Катарі перед фінальною грою Чемпіонату світу – 2022. У ВП були здивовані негативною відповіддю FIFA.

При цьому неясно, чи послання Зеленського планується в прямому ефірі або в записі.

"Ми думали, що FIFA хоче використовувати свою платформу на благо", - сказало джерело у відповідь на негативну реакцію футбольного керівництва.

Співрозмовник наголосив, що переговори між Україною та FIFA тривають.

CNN зазначає, що Київ неодноразово намагався використати великі світові події, незалежно від їхньої тематики, для утримання уваги світової громадськості до війни в Україні. І прохання Зеленського звернутися перед футбольним матчем не дивно.

Як відомо, вже найближчої неділі у Катарі пройде фінал Чемпіонату світу з футболу. За кубок змагатимуться збірні Франції та Аргентини. Передбачається, що матч у прямому ефірі подивляться сотні мільйонів уболівальників із різних куточків планети.

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