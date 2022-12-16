FIFA відмовилася транслювати звернення Зеленського на фіналі ЧС-2022, але переговори продовжуються, - CNN

Президент України Володимир Зеленський хоче звернутися до світу на фіналі Чемпіонату світу з футболу 2022 року. Однак у FIFA, схоже, проти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Видання з посиланням на джерело пише, що Офіс президента України запропонував вивести звернення Зеленського на стадіоні в Катарі перед фінальною грою Чемпіонату світу – 2022. У ВП були здивовані негативною відповіддю FIFA.

При цьому неясно, чи послання Зеленського планується в прямому ефірі або в записі.

"Ми думали, що FIFA хоче використовувати свою платформу на благо", - сказало джерело у відповідь на негативну реакцію футбольного керівництва.

Співрозмовник наголосив, що переговори між Україною та FIFA тривають.

CNN зазначає, що Київ неодноразово намагався використати великі світові події, незалежно від їхньої тематики, для утримання уваги світової громадськості до війни в Україні. І прохання Зеленського звернутися перед футбольним матчем не дивно.