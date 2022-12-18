Зеленский об отказе ФИФА транслировать его обращение: мир все равно услышал наш призыв

Даже несмотря на отказ ФИФА транслировать обращение президента Украины Владимира Зеленского перед финалом Чемпионата мира-2022, мир все равно услышал речь благодаря спортсменам и СМИ.

Он подчеркнул, что смысл футбола в том, что у каждого есть шанс на победу и каждый может показать свою силу на поле для игры, а не на поле для битвы.

"Когда людей объединяет футбол, людей объединяет мир. Поэтому для сегодняшнего дня я подготовил специальное обращение от Украины ко всему миру. Ко всем, кто ценит мир и жизнь. Хотя ФИФА заблокировала это обращение для показа на стадионе перед финальной игрой в Катаре, но мир все равно услышал наш призыв", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что его обращение распространили украинские футболисты, среди которых Ярмоленко и вся сборная Украины, а также Шовковский, Модрич, Срна, Гвардиола, Рац и многие другие.

"Я благодарю всех! Страны-партнеры поддержали. Тысячи мировых СМИ распространили. Мы готовим уже этой зимой специальный саммит. Саммит ради мира. Для нашей страны и для любого другого народа, который может испытать такую же агрессию, такого же террора, который Россия принесла на нашу землю", - отметил он.