Зеленський відмовився віддавати Донбас у розмові з Трампом, - Reuters

Території в обмін на "мир"

Нагадаємо, що зустріч Путіна і Трампа на Алясці розпочалася ще ввечері, 15 серпня. Вона втратила кілька годин і закінчилася в ніч на 16 серпня.

Незабаром глави держав вийшли на пресконференцію, зробили низку заяв, але жодних конкретних деталей не повідомили. Було зрозуміло одне - перемир'я не досягнуто.

Уже після того, як Трамп покинув Аляску, він дав інтерв'ю каналу Fox News, потім зателефонував Зеленському та європейським лідерам, а також зробив низку постів у соцмережах.

Зокрема, в інтерв'ю він порадив Зеленському "укласти угоду" з Росією, зазначимо, що це може бути результатом тристоронньої зустрічі лідерів України, США та РФ. Водночас він зазначив, що подальший розвиток подій залежить від українського президента.

Крім цього, він повідомив, що під час переговорів із Путіним було порушено територіальне питання. Хоча напередодні зустрічі, під час попередньої розмови із Зеленським та європейцями, запевняв, що питання територій обговорювати не буде.

Крім того, після сьогоднішнього дзвінка Трамп написав, що "всі дійшли" згоди, що найкращий спосіб закінчити війну в Україні - це перехід до мирної угоди, а не до угоди про перемир'я.

Крім цього Bloomberg теж писало, що під час розмови Трамп повідомив про незмінну позицію Путіна - він, як і раніше, вимагає виходу ЗСУ з Донбасу.

Також зараз у ЗМІ з'являється інформація, що Путін в обмін на Донбас готовий зупинити бої в Запорізькій і Херсонській областях, а також, на думку американської сторони, глава Кремля готовий обговорювати виведення військ РФ із Сумської та Харківської областей.

Також у ЗМІ була інформація, що Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки за принципами НАТО. Однак деталі механізму невідомі.

При цьому офіційно підтверджено, що вже в понеділок Зеленський відвідає Вашингтон, щоб говорити про завершення війни.