Зеленський відмовився обговорювати питання звільнення посла у США
Президент України Володимир Зеленський відмовився обговорювати у США питання звільнення українського посла Оксани Маркарової. Він заявив, що обговорюватиме це лише зі спікером українського парламенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в ефірі Fox News.
"Я - президент України, і я можу обговорювати наших послів тільки зі спікером своєї країни. Це в Конституції, я не можу говорити про це зі спікером Джонсоном, з усією повагою", - заявив президент.
Як зазначив Зеленський, під час зустрічі з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом останній не порушував питання поїздки українського президента до Пенсильванії на оборонний завод.
Глава держави додав, що був в Пенсильванії та Юті і ці візити не стосувалися виборів у США. Зеленський наголосив, що не хоче, щоб Україну втягували у виборчий процес у США.
Скандал з Маркаровою
Нагадаємо, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон поскаржився Володимиру Зеленського на посла України в США Оксану Маркарову. Джонсон вимагає звільнення дипломата через нібито втручання у вибори.
Причиною цього був візит Зеленського на завод у Пенсильванії, який організувала Маркарова. Джонсону не сподобалося, що президента України супроводжували представники Демократичної партії США.
При цьому Джонсон так і не зустрівся з Зеленським під час його візиту до США. Спікер Палати представників заявив, що не зміг запланувати зустріч через свою зайнятість.
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