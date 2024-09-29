Зеленський відмовився обговорювати питання звільнення посла у США

Президент України Володимир Зеленський відмовився обговорювати у США питання звільнення українського посла Оксани Маркарової. Він заявив, що обговорюватиме це лише зі спікером українського парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в ефірі Fox News.

"Я - президент України, і я можу обговорювати наших послів тільки зі спікером своєї країни. Це в Конституції, я не можу говорити про це зі спікером Джонсоном, з усією повагою", - заявив президент.

Як зазначив Зеленський, під час зустрічі з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом останній не порушував питання поїздки українського президента до Пенсильванії на оборонний завод.

Глава держави додав, що був в Пенсильванії та Юті і ці візити не стосувалися виборів у США. Зеленський наголосив, що не хоче, щоб Україну втягували у виборчий процес у США.