Спікер Палати представників США пояснив, чому не зустрінеться з Зеленським
Президент України Володимир Зеленський не зустрінеться зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном. Спікер заявив, що через зайнятість не зміг запланувати зустріч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондентку "Голосу Америки" Катерину Лісунову у Facebook.
Спікер під час спілкування з журналістами заявив, що не зміг запланувати зустріч з Зеленським у четвер, 26 вересня, коли той приїде до Вашингтона, через свою зайнятість.
"Я навіть не думаю, що буду у місті завтра (26 вересня, - ред.)", - сказав Джонсон.
Він додав, що якби зустріч все ж відбулася, то обговорив би з Зеленським ситуацію, пов'язану з послом України Оксаною Маркаровою. Джонсон висловив занепокоєння, назвавши нещодавні події "жахливими". Спікер Палати представників зазначив, що вони напружують відносини між двома країнами у важкий для України час.
Як повідомляє "Голос Америки", президент України у Вашингтоні планує зустрітися з лідером демократів у Палаті представників Гакімом Джеффрісом, а також із лідером демократів у Сенаті Чаком Шумером. Також Зеленський зустрінеться з лідером меншості в Сенаті Мітчем МакКоннеллом і членом Палати представників Грегорі Міксом, старшим членом Комітету із закордонних справ.
Крім того, Зеленський зустрінеться з оборонним комітетом Палати представників США.
Варто додати, що спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон поскаржився Володимиру Зеленському на посла України в США Оксану Маркарову і вимагає її звільнення. Причиною цього була поїздка Зеленського на оборонний завод, яку організувала Маркарова. Джонсону не сподобалося, що Зеленського супроводжували представники Демократичної партії.
Візит Зеленського до США
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у США. Він виступив в ООН та зустрівся з президентом США Джо Байденом. У них також запланована ще одну зустріч, де президенти обговорять план перемоги України.
Зеленський у США мав зустрітися з кандидатами у президенти США Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Останній поки не підтвердив остаточно, чи буде зустріч.
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