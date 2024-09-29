Зеленский отказался обсуждать вопрос увольнения посла в США

Президент Украины Владимир Зеленский отказался обсуждать в США вопрос увольнения украинского посла Оксаны Маркаровой. Он заявил, что будет обсуждать это только со спикером украинского парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в эфире Fox News.

"Я - президент Украины, и я могу обсуждать наших послов только со спикером своей страны. Это в Конституции, я не могу говорить об этом со спикером Джонсоном, со всем уважением", - заявил президент.

Как отметил Зеленский, во время встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом последний не поднимал вопрос поездки украинского президента в Пенсильванию на оборонный завод.

Глава государства добавил, что был в Пенсильвании и Юте, и эти визиты не касались выборов в США. Зеленский подчеркнул, что не хочет, чтобы Украину втягивали в избирательный процесс в США.