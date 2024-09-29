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Зеленский отказался обсуждать вопрос увольнения посла в США

Вашингтон, Воскресенье 29 сентября 2024 10:03
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Зеленский отказался обсуждать вопрос увольнения посла в США Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский отказался обсуждать в США вопрос увольнения украинского посла Оксаны Маркаровой. Он заявил, что будет обсуждать это только со спикером украинского парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в эфире Fox News.

"Я - президент Украины, и я могу обсуждать наших послов только со спикером своей страны. Это в Конституции, я не могу говорить об этом со спикером Джонсоном, со всем уважением", - заявил президент.

Как отметил Зеленский, во время встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом последний не поднимал вопрос поездки украинского президента в Пенсильванию на оборонный завод.

Глава государства добавил, что был в Пенсильвании и Юте, и эти визиты не касались выборов в США. Зеленский подчеркнул, что не хочет, чтобы Украину втягивали в избирательный процесс в США.

Скандал с Маркаровой

Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон пожаловался Владимиру Зеленскому на посла Украины в США Оксану Маркарову. Джонсон требует увольнения дипломата из-за якобы вмешательства в выборы.

Причиной тому был визит Зеленского на завод в Пенсильвании, который организовала Маркарова. Джонсону не понравилось, что президента Украины сопровождали представители Демократической партии США.

При этом Джонсон так и не встретился с Зеленским во время визита в США. Спикер Палаты представителей заявил, что не смог запланировать встречу из-за своей занятости.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Оксана Маркарова
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