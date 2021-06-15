Зеленский не видит смысла в роспуске Рады

Президент Украины Владимир Зеленский не видит смысла в роспуске Верховной рады и досрочных выборах. По его мнению, стране нужна стабильность.

Об этом он заявил на пресс-конференции на полях саммита "Украина 30".

"Сегодня Украине нужна стабильность, поэтому и законы такие. Все должно быть регулировано на законодательном уровне. Я считаю, распускать Раду нет сегодня смысла с точки зрения стабильности прежде всего. Если депутаты работают - все прекрасно, а если не будут работать - не будет смысла в Раде", - отметил Зеленский.

Напомним, в апреле вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук говорил, что у Зеленского есть юридическое основание для роспуска Верховной рады, поскольку в период с декабря по январь парламент не собирался более 30 дней.

Однако спикер Рады Дмитрий Разумков не видит оснований для роспуска парламента, поскольку ни разу не было, чтобы парламент девятого созыва не собирался на запланированные заседания. Он также отметил, что решение Конституционного суда от 2004 года предусматривает досрочный роспуск, если Рада не собирается на запланированные заседания.

"И, объективно, сегодня такого случая даже быть не может. Поэтому, если честно, я не вижу этих оснований, и вряд ли можно идти как-то вразрез с решениями Конституции, Конституционного суда", - добавил Разумков.