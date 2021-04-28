У Зеленского есть основание распустить Раду, - Стефанчук
У президента Украины Владимира Зеленского есть юридическое основание для роспуска Верховной рады. Будет ли оно использовано или нет - это уже вопрос к президенту.
Об этом заявил в интервью "Украинской правде" заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук.
По его словам, в Конституции прописаны четкие основания роспуска Рады.
"По состоянию на сегодня одно такое основание, по моему мнению, есть", - сообщил он.
Стефанчук отметил, что формальным основанием является то, что депутаты не собирались более 30 дней.
"Так случилось, что в период с декабря по январь, я конечно могу ошибаться, потому что как раз тогда болел, Верховная рада не собиралась более 30 дней",- отметил он.
Заместитель главы Рады отметил, что с ним разговоров о роспуске парламента не было.
Напомним, глава Франции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вероятность, что президент Владимир Зеленский распустит Верховную раду, составляет менее 1%.
Как известно, Зеленский уже распускал парламент. Это произошло во время его инаугурации в 2019 году.