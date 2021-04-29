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Разумков не видит оснований для роспуска Рады

Новина українською → Киев, Четверг 29 апреля 2021 17:17
Разумков не видит оснований для роспуска Рады Фото: спикер Рады Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков не видит оснований для роспуска парламента. По его словам, ни разу не было, чтобы парламент девятого созыва не собирался на запланированные заседания.

Об этом он заявил на брифинге.

По его словам, решение Конституционного суда от 2004 года предусматривает, что Раду можно досрочно распустить, если она более 30 дней не собирается именно на запланированные заседания.

"И, объективно, сегодня такого случая даже быть не может. Поэтому, если честно, я не вижу этих оснований, и вряд ли можно идти как-то вразрез с решениями Конституции, Конституционного суда", - добавил Разумков.

Напомним, ранее его заместитель Руслан Стефанчук заявлял, что на сегодня есть одно формальное основание для роспуска парламента.

"Так случилось, что в период с декабря по январь, я конечно могу ошибаться, потому что как раз тогда болел, Верховная рада не собиралась более 30 дней", - отметил он.

А в феврале сообщалось, что президент Владимир Зеленский на встрече с руководством фракции "Слуга народа" пригрозил роспуском Рады. Тогда он хотел, чтобы парламент принял закон о госслужащих с его предложениями.

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