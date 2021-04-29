Разумков не видит оснований для роспуска Рады

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков не видит оснований для роспуска парламента. По его словам, ни разу не было, чтобы парламент девятого созыва не собирался на запланированные заседания.

Об этом он заявил на брифинге.

По его словам, решение Конституционного суда от 2004 года предусматривает, что Раду можно досрочно распустить, если она более 30 дней не собирается именно на запланированные заседания. "И, объективно, сегодня такого случая даже быть не может. Поэтому, если честно, я не вижу этих оснований, и вряд ли можно идти как-то вразрез с решениями Конституции, Конституционного суда", - добавил Разумков.