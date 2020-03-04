Зеленский не видит реального плана повышения пенсий

Правительство Алексея Гончарука не продемонстрировало реального плана повышения пенсий для украинцев. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время выступления на внеочередном заседании Верховной рады.

Зеленский напомнил, что в Украине 11 миллионов пенсионеров, из которых очень многие получают меньше 2 тыс. грн.

"Реальный план повышения пенсий отсутствует, может он где-то, но коммуникационно он отсутствует. Мы ничего не слышали об этом ... Индексация пенсий не проведена, программа повышения пенсий для людей не реализована, а мы столько говорим об этом", - сказал он.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров готовит решение об индексации пенсий украинцам. Как отметил Гончарук, согласно закону, правительство в течение года должно принять решение относительно индексации пенсий.

Отметим, основным источником пенсионного дохода для 11,3 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которого осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). По состоянию на 1 января 2020 года средняя пенсия составляла 3082,98 грн.

Согласно государственному бюджету Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн.