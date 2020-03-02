Правительство готовит решение об индексации пенсий

Фото: Алексей Гончарук (Виталий Носач, РБК-Украина)

Решение должно быть принято в течение года

Кабинет министров готовит решение об индексации пенсий украинцам. Об этом на брифинге сказал премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Гончарук, согласно закону, правительство в течение года должно принять решение относительно индексации пенсий.

"Нет какого-то четкого периода, когда такое решение должно быть принято. В течение года мы принимаем решение, с какой даты должна произойти индексация. Это решение еще в состоянии разработки", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины на заседании 24 января 2020 года одобрил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год.

Отметим, основным источником пенсионного дохода для 11,3 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которого осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). По состоянию на 1 января 2020 года средняя пенсия составляла 3082,98 грн.

Согласно государственному бюджету Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн.