Зеленський про вибори президента в РФ: після "гра" буде на боці Заходу

"Ми розуміємо, що вибори в Росії проходять недемократично. Не важливо, як вони відбуваються - всі знають, яким буде результат... Питання до світу: це можуть бути нелегітимні вибори, які світ не визнає", - заявив він.

Президент заявив, що після 2014 року таких потужних ударів по ізоляції Росії не було, незважаючи на окупацію нею частини Донецької та Луганської областей, а також Криму.

"І зараз, якщо Путін піде на вибори, і, ймовірно, є великий відсоток цього, і також дуже високий відсоток того, що він переможе. Він же бореться сам із собою. Тому тут "гра" вже буде на боці західних лідерів цивілізованого світу - визнати їх чи ні. До речі, може бути переломний момент - нелегітимність президента Путіна", - заявив Зеленський.

Водночас він заявив, що "дуже хотів би, щоб західний світ сам розумів", що підсумки виборів у РФ будуть нелегітимними, відповідаючи на запитання, чи став би він закликати до цього міжнародну спільноту.

"Щоб мені не доводилося це робити - дзвонити, чинити тиск, говорити. Мені здається, що світ усе це вже розуміє після всього того горя, яке Росія принесла усюди і, безумовно, в Україну", - зазначив він.

Вибори президента у Росії

У серпні поточного року прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путіна переоберуть на наступний термін із результатом понад 90% голосів.

Як стверджувало Reuters, диктатор вирішив балотуватися на березневих президентських виборах, які дозволять йому залишатися при владі як мінімум до 2030 року.

Пізніше з'явилася інформація, що глава Кремля затвердив поправки до закону про вибори президента, які ускладнять стеження фальсифікацій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.