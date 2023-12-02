Зеленский о выборах президента в РФ: после "игра" будет на стороне Запада

"Мы понимаем, что выборы в России проходят недемократично. Не важно, как они проходят - все знают, каким будет результат… Вопрос к миру: это могут быть нелегитимные выборы, которые мир не признает", - заявил он.

Президент заявил, что после 2014 года таких мощных ударов по изоляции России не было, несмотря на оккупацию ею части Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

"И сейчас, если Путин пойдет на выборы, и, вероятно, есть большой процент этого, и также очень высокий процент того, что он победит. Он же сражается сам с собой. Потому тут "игра" уже будет на стороне западных лидеров цивилизованного мира - признать их или нет. К слову, может быть переломный момент - нелегитимность президента Путина", - заявил Зеленский.

При этом он заявил, что "очень хотел бы, чтобы западный мир сам понимал", что итоги выборов в РФ будут нелегитимными, отвечая на вопрос, стал ли бы он призывать к этому международное сообщество.

"Чтобы мне не приходилось это делать - звонить, оказывать давление, говорить. Мне кажется, что мир все это уже понимает после всего того горя, которое Россия принесла всюду и, безусловно, в Украину", - отметил он.

Выборы президента в России

В августе текущего года пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путина переизберут на следующий срок с результатом более 90% голосов.

Как утверждало Reuters, диктатор решил баллотироваться на мартовских президентских выборах, которые позволят ему оставаться у власти как минимум до 2030 года.

Позже появилась информация, что глава Кремля утвердил поправки к закону о выборах президента, которые усложнят слежку за фальсификациями.

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